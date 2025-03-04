Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,3% за год

Оборот столичных производителей пищевой промышленности в прошлом году составил 807,1 млрд рублей, увеличившись на 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Производство пищевой продукции — одно из ведущих направлений промышленности мегаполиса. Доля данной отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора в минувшем году составила 10,2%. Москва обеспечивает 6% оборота пищевой промышленности РФ.

«Столичная пищевая промышленность продолжает активно развиваться: предприятия расширяют производство и наращивают выпуск продукции. Это позволяет им не только полностью обеспечивать потребности москвичей, но и поставлять товары в другие регионы страны. За 2024 год оборот отрасли достиг 807,1 млрд рублей. Почти 22% из этого объема, или 175,6 млрд рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Около 15%, или 117,1 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, более 12%, или 97,7 млрд рублей, — производители молочной продукции», — отметила Мария Багреева.

Лидерами роста по итогам прошлого года стали компании, которые специализируются на выпуске масложировой продукции: их оборот за год вырос почти втрое — до 2,1 млрд рублей. Мукомольные заводы заработали 15,6 млрд рублей — на 56% больше, чем годом ранее. Производители напитков увеличили оборот на 32%, до 85 млрд рублей.

Свыше 80% оборота пищевой промышленности, или 648,7 млрд рублей, приходится на крупные и средние предприятия. За год их выручка выросла на 10%. Малые предприятия отрасли за 2024 год заработали 158,4 млрд рублей — почти 20% отраслевого оборота.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе производство продуктов питания за последние пять лет выросло в 1,8 раза.