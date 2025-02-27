Мария Багреева: оборот онлайн-торговли в столице вырос на 27% за год

Объем онлайн-продаж в Москве в минувшем году составил 1,5 трлн рублей, превысив на 27% в сопоставимых ценах показатель 2023 года, поделилась заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. Самыми успешными месяцами традиционно стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции „Черная пятница“ и другие масштабные распродажи в преддверии нового года», — заявила Багреева.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, продовольственный сектор занимает почти 27% в структуре онлайн-продаж. В прошлом году его доля выросла на 6 процентных пунктов, а оборот увеличился на 61%, достигнув 399 млрд рублей.

В тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома — почти 15% рынка (218,3 млрд рублей), а также одежда и обувь — 14% (204,9 млрд рублей). Обороты в них за год увеличились на 16% и 25%.

Помимо этого, известно, что лидерами роста оборотов онлайн-продаж в 2024 году стали интернет-аптеки, увеличившие выручку в два раза — до 20,5 млрд рублей, а их доля на рынке выросла до 1,4%. Большинство потребителей продолжает покупать медикаменты в обычных аптеках, но благодаря широкому ассортименту лекарств, витаминов и товаров для здоровья, представленным в онлайн-аптеках и на крупных маркетплейсах, популярность данного сегмента продолжает увеличиваться.

Значительный прирост показали также интернет-магазины цветов и подарков, занимающие чуть более 1% общего оборота интернет-торговли. Их выручка выросла на 73% — до 16,5 млрд рублей. На третьем месте — магазины автозапчастей, чья доля на рынке онлайн-продаж увеличилась до 6%, а обороты — на 69%, до 93 млрд рублей. Основной причиной роста стало развитие специализированных маркетплейсов, предлагающих более широкий ассортимент и выгодные цены по сравнению с офлайн-магазинами, а также удобные сервисы по поиску и подбору деталей.