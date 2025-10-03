Мария Багреева: оборот онлайн-торговли в столице вырос на 17% за 7 месяцев

Объем онлайн-торговли в столице за январь — июль текущего года составил 1,1 трлн рублей, превысив почти на 17% показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В столичном сегменте онлайн-продаж продолжается увеличение потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки. Росту электронной коммерции также способствует активное внедрение инструментов финтеха: технологии искусственного интеллекта помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания. Онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города. Доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5% — это на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля прошлого года», — уточнила Багреева.

Почти 30% в структуре онлайн-торговли занимает продовольственный сектор. Его доля в структуре онлайн-продаж в январе — июле увеличилась на пять процентных пунктов, а оборот вырос на 33,6% — до 309,6 млрд рублей.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров по объему онлайн-продаж также вошли мебель и товары для дома, на которые приходится почти 16% рынка, или 166,7 млрд рублей, а также одежда и обувь — около 13%. Обороты в этих сегментах за год выросли на 34,8% и 20,3%.

Помимо этих трех секторов, высокий прирост оборотов в январе — июле этого года показали цифровые товары, объем продаж которых вырос на 43% — до 49,1 млрд рублей. Интернет-магазины ювелирных изделий и часов нарастили выручку на 24% — до 11,9 млрд рублей.