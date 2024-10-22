Мария Багреева: объем закупок на столичном портале поставщиков вырос на 10%

С начала текущего года число закупок на столичном портале поставщиков увеличилось на 10% превысив показатель аналогичного периода прошлого года, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, объем закупок составил порядка 72,3 млрд рублей. В прошлом году показатель составил 66 млрд рублей.

«Наиболее активно заказчики приобретали строительные, хозяйственные, канцелярские товары, бытовую технику, бумажную продукцию, образовательные, охранные и противопожарные услуги. Сумма контрактов, заключенных по данным категориям, выросла в 2,4 раза и достигла 3,3 млрд рублей», — прокомментировала Багреева.

Известно, что на сегодняшний день свою продукцию на портале поставщиков предлагают свыше 350 тыс. предпринимателей, которые расположены по всей России. Межрегиональная платформа позволяет им наращивать географию бизнеса, искать надежных партнеров и увеличивать свои продажи.

Глава департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что на сегодняшний день на портале функционирует свыше 58 тыс. заказчиков из 41 региона РФ.

«Самыми активными на площадке за девять месяцев этого года были Московская, Мурманская и Тульская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На них приходится свыше 46% от общего объема закупок, которые были совершены на портале», — подчеркнул он.

Помимо этого, в столичном департаменте информационных технологий добавили, что из-за эффективных и прозрачных механизмов проведения закупок заказчики вправе оперативно приобретать продукцию, а предприниматели — расширять рынок сбыта. На платформе есть разные онлайн-инструменты, с помощью них пользователи занимаются анализом предлагаемых товаров и выбирают из них самые подходящие для себя.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Его главной целью является автоматизация закупок малого объема.

Пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале поставщиков.