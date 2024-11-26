Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на треть за год

В период с января по октябрь текущего года столичные заказчики закупили услуг, работ и товаров у субъектов малого предпринимательства на сумму 552,6 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что одним из главных направлений развития московской контрактной системы является привлечение малого бизнеса для участия в госзакупках. Благодаря этому постоянно растет их объем.

«За 10 месяцев этого года московские заказчики подписали с малым бизнесом договоры на сумму более 552 млрд рублей, превысив показатель января — октября прошлого года на 33%. В целом за 20 лет в Москве объем заключенных с малым бизнесом контрактов достиг трех триллионов рублей», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что на сегодняшний день на долю Москвы приходится около 15% закупок у субъектов малого предпринимательства в России.

Больше всего у столичных заказчиков спросом пользовались услуги по монтажу малых конструкций на городских территориях, а также по строительству инженерных коммуникаций и дорог, благоустройству общественных пространств. Кроме того, большое количество контрактов заключили на поставку мебели и коммунальной техники для медорганизаций.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, внушительный рост объемов госзакупок у малого бизнеса указывает на эффективность мер регулирования контрактной системы, которые были приняты в последние годы.

«К ним относятся решение о проведении московскими заказчиками всех закупок объемом до 20 миллионов рублей исключительно среди субъектов малого предпринимательства, а также сокращение срока оплаты по контрактам с 30 до семи дней. Кроме того, установлено минимальное обеспечение их исполнения», — сказал Пуртов.

Он добавил, что также установили минимальное обеспечение их исполнения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что наращивать прибыль и расширять географию продаж дает возможность открытый доступ малого бизнеса к госзакупкам.