Мария Багреева: объем платных услуг в Москве вырос на 2,2% в 1 полугодии

Объем платных услуг населению в столице с начала года достиг 2,2 трлн рублей, превысив на 2,2% показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Так, электронные сервисы увеличили обороты почти на 30% – до 210,2 млрд рублей, сфера связи – на 4,5% – до 223,1 млрд рублей. Рост связан с расширением спектра предлагаемых услуг и улучшением качества цифровой инфраструктуры.

«Сфера услуг Москвы развивается в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов, которые делают жизнь горожан проще и удобнее и повышают доступность и привлекательность услуг. В первом полугодии 2025 года объем платных услуг населению составил 2,2 трлн рублей, превысив на 2,2% показатель января – июня 2024 года. Наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования», – объяснила Багреева.

Также известно, что образовательные организации увеличили выручку на 9,4% – до 172,6 млрд рублей, благодаря в том числе высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования – программам переподготовки и повышения квалификации. Увеличение лимита налоговых вычетов на обучение также стало одним из факторов, повысивших привлекательность этих услуг для граждан.

Помимо этого, спортивные организации заработали в первом полугодии 30,5 млрд рублей, это на 7,6% больше, чем годом ранее, турагентства – 39,9 млрд рублей, рост составил 5,3%. Оборот гостиниц достиг 44,4 млрд рублей, это на 3,7% больше, чем годом ранее, учреждения культуры – 52,6 млрд рублей, что на 3,3% превысило показатель первого полугодия прошлого года.