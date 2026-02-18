Мария Багреева: на субъекты МСП приходится 60% участников федерального проекта в Москве

Столичный малый и средний бизнес принимает активное участие в федеральном проекте «Производительность труда», сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

С 2022 года к проекту присоединились 344 субъекта МСП из разных отраслей экономики — это почти 60% от общего числа участников проекта в городе.

«Субъекты МСП имеют большие резервы для роста производительности труда. Участие в федеральном проекте дает им возможность повысить эффективность работы за счет поиска внутренних резервов и внедрить современные управленческие практики, которые позволят бизнесу расти на качественно новом уровне. Представители нарастили производство продукции на человека в среднем на 53% и на треть сократили время протекания процессов и объем незавершенного производства. Их совокупный экономический эффект составил более 7,5 млрд рублей — это половина от общего результата всех участников федпроекта», — заявила Багреева.

Около 65% участвующих в федпроекте представителей МСП работают в обрабатывающей отрасли. К торговле относятся 12% участников, по 5% — к сферам туризма и строительства.

Для предпринимателей, которые из-за размера бизнеса не входят в контур федпроекта, Москва запустила дополнительные образовательные программы.

В 2022–2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда».

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти на официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.