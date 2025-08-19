Мария Багреева: на портале поставщиков Москвы работает 380 тыс. предпринимателей

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном Портале поставщиков, превысило 380 тыс. С начала текущего года этот показатель увеличился на 30 тыс., сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Более 90% предпринимателей на площадке — субъекты малого и среднего бизнеса.

«Портал поставщиков работает как электронная платформа для закупок малого объема уже более 12 лет. С его помощью предприниматели находят потребителей среди 60 тыс. заказчиков в 42 регионах страны, осваивают новые региональные рынки и масштабируют бизнес. Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области — их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала этого года, заключили 1,7 тыс. контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей», — уточнила Мария Багреева.

Каждый день на Портале поставщиков заключают почти 1,5 тыс. контрактов.

«Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой цифровизацией и оперативностью сделок. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Больше всего поставщиков на портале зарегистрировано из Москвы — их число достигает почти 180 тыс. В состав первой пятерки также входят Московская область, где зарегистрировано 38,5 тыс. предпринимателей, Пермский край — 13,6 тыс., Санкт-Петербург — почти 13 тыс. поставщиков и Краснодарский край — свыше 8 тыс. представителей бизнеса», — уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Зарегистрироваться на Портале поставщиков можно при помощи электронной почты или электронной подписи, а также авторизоваться через учетную запись mos.ru или другие системы. Упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Для юридически значимых действий — подписания оферты, контракта и других — потребуется электронная подпись.