Мария Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике

Департаментом экономической политики и развития столицы учреждена номинация «Экономика городов и регионов» в рамках конкурса научных работ экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что номинация призвана привлекать интерес молодых ученых и студентов к изучению региональной и городской экономики, а также проводить их научные исследования в данной области.

«Претенденты будут искать новые решения городских проблем, предлагать экономические идеи, которые впоследствии могут лечь в основу различных решений и концепций развития Москвы. Сотрудничество с вузами позволяет не только поощрять талантливую молодежь и поддерживать креативные идеи, но и выявлять ценные кадры, которые уже через несколько лет смогут работать на благо столицы», — рассказала Мария Багреева.

Проходящий в рамках проекта «Научный старт» экономического факультета МГУ конкурс научных работ поддерживает исследования и научные публикации молодых ученых, аспирантов и студентов факультета. В текущем году его проводят в третий раз. В предыдущие годы конкурс не имел отдельных номинаций — в рамках его проведения награждали 3 лучшие работы. В 2024 году также отметят лучшую работу в номинации «Экономика городов и регионов».

На участие в конкурсе принимают научные работы, которые ранее нигде не публиковались. Принимаются исследования, основанные на курсовых и дипломных работах, студенческих разработках или проектах, подготовленных для конкурса. Работы начнут принимать 1 августа и закончат 31 октября. Победителей наградят также в новой номинации «Экономика городов и регионов». Награждение состоится в ноябре на торжественной части заседания Ученого совета экономического факультета МГУ.

В жюри конкурса вошли заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева и замруководителя департамента Зоя Викторова.