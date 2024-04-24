Мария Багреева: Москва погасила облигации Городского внутреннего займа

«Государственные облигации Москвы входят в число первоклассных ценных бумаг на российском долговом рынке. Город выпускает облигации более 25 лет и всегда полностью и своевременно выполняет свои обязательства. На погашение задолженности по трехлетним облигациям было направлено 35 млрд рублей», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что вместе с этим столица выплатила доход за последний купонный период на общую сумму 1,14 млрд рублей по ставке 6,55%.

Трехлетние облигации 72-го выпуска разместили на Московской бирже в 2021 году. Также в 2021 году размещали 73-й выпуск с пятилетними облигациями на 10,4 млрд рублей и 74-й выпуск семилетних зеленых облигаций на 70 млрд рублей. Суммарный объем трех выпусков составил 115,4 млрд рублей.

Облигационные займы 2021 года выпускали во время пандемии COVID-19. Они позволили столице привлечь средства для ускорения темпов реализации ключевых проектов в области городской инфраструктуры. Мария Багреева подчеркнула, что среди облигаций важное место занимают зеленые облигации столицы, которые выпускали в соответствии с международными и российскими стандартами зеленого финансирования.

С погашением облигаций 72-го выпуска в обращении остались облигации 73-го и 74-го выпусков. Торги по ним проходят на Московской бирже. Кроме того, в обращении находятся зеленые облигации первого выпуска для населения, которые разместили в 2023 году на платформе «Финуслуги». Облигации для населения являются особым типом ценных бумаг, которыми не торгуют на бирже и которые не подлежат перепродаже, но в любое время могут быть выкуплены московским правительством у владельца по его заявке с сохранением всех выплат и накопленного от них купонного дохода.