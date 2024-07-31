Мария Багреева: мини-аукционы помогли заказчикам сэкономить 3,5 млрд рублей

В период с января по июнь текущего года на портале поставщиков опубликовали свыше 76 тыс. котировочных сессий. В 2024 году благодаря им муниципальные и государственные заказчики смогли сэкономить до 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что закупки при помощи котировочных сессий на портале поставщиков являются выгодными для всех участников. Заказчики могут экономить средства бюджеты и выбирать лучшие по качеству и цене предложения добросовестных предпринимателей. Поставщики при этом расширяют рынок сбыта и находят надежных партнеров.

«Только за 6 месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тыс. мини-аукционов. Снижение начальной цены в ходе аукционов составило в среднем 15%, благодаря чему заказчики сэкономили 3,5 млрд рублей — на 1,1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметила Мария Багреева.

Котировочные сессии являются мини-аукционами, длящимися 3, 6 или 24 часа. Во время сессии поставщики могут постепенно снижать начальную цену контракта и конкурировать друг с другом. Победителем становится тот поставщик, который предложит самую низкую ставку.

«Участвовать в котировочных сессиях могут предприниматели из любого региона страны. Так, более трети участников мини-аукционов — это поставщики из Новгородской, Псковской, Кемеровской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других субъектов РФ», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Механизм котировочных сессий для удобства предпринимателей развивают и совершенствуют. В 2023 году московские заказчики получили возможность проведения совместных котировочных сессий. Так несколько учреждений могут объединить потребности в услугах, работах и товарах для организации более крупных закупок и привлечения большего числа поставщиков, а также повышения конкуренции среди них. При этом предприниматели получают возможность увеличить продажи за счет больших заказов.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что благодаря бесплатным встроенным сервисам портал поставщиков становится современным и удобным ресурсом, который используют предприниматели со всей России. Одним из таких удобны и эффективных инструментов является бот автоматических ставок. Чтобы использовать его, до начала мини-аукциона поставщикам необходимо установить минимальную стоимость, за которую они будут готовы поставить необходимую продукцию. С началом сессии бот сам будет делать ставки до обозначенной цены, конкурируя с соперниками. Основная задаче сервиса — автоматизация участия, и он не гарантирует победы. Благодаря этому боту у предпринимателей появляется возможность экономить время и другие ресурсы, одновременно участвовать сразу в нескольких процедурах закупки и масштабировать работу на портале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в I полугодии текущего года через портал поставщиков провели свыше 310 тыс. закупок, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Объем закупок при этом увеличился на 30% — с 42,4 млрд до 55 млрд рублей.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малых объемов. Сейчас платформу используют заказчики из 40 российских регионов и более 340 тыс. поставщиков со всей России. В каталоге продукции на портале входит 2,8 млн уникальных наименований. Каждый месяц ресурс заключает порядка 1,5 тыс. контрактов.

С целью поддержке пользователей портала в субъектах РФ открывают представительства, в которых специалисты принимают предложения по доработке функционала и решению техпроблем, проводят очные встречи, отвечают на вопросы, а также обучают поставщиков и заказчиков работе с площадкой. В службу поддержки пользователи могут обращаться по телефону: +7(800)303-12-34 или направить вопрос с помощью портала поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».