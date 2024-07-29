Мария Багреева: количество самозанятых в столице превысило 1,7 млн

По состоянию на 1 июля текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 1,7 млн человек. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в столице работают 16% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Это говорит о создании в Москве привлекательных для микробизнеса условий.

«На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 млн. Доход столичных самозанятых за все время действия этого налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 трлн рублей, в том числе 225 млрд рублей — за первые 6 месяцев этого года», — рассказала Мария Багреева.

Налог на профессиональный доход является востребованным у тех, кто не нанимает сотрудников и работает «на себя». Преимущества такого налога — отсутствие обязанности пользоваться кассовой техникой, предоставлять налоговую отчетность, автоматизированная передача информации о получаемых доходах, а также простота регистрации.

Самые популярные виды деятельности среди самозанятых, которые они указывают во время регистрации: репетиторство, строительство, маркетинг и реклама, сдача квартир в аренду, доставка и пассажирские перевозки.

В период с января по июнь текущего года самозанятыми клиентам было выдано 60,1 млн чеков. По состоянию на конец июня средний размер чека увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составил 3351 рубль.

В первом полугодии самозанятыми бюджет столицы был пополнен на 6,7 млрд рублей, что на 46% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. На протяжении всего времени действия налога на профессиональный доход бюджет Москвы пополнили 30 млрд рублей.