Мария Багреева: к нацпроекту «Производительность труда» присоединилась туротрасль Москвы

К национальному проекту «Производительность труда» присоединились 9 представителей туристической отрасли столицы, включая апарт-отели YE’S, отели сети Cosmos, а также отели «Шератон» и «Метрополь». Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Первые представители туристической отрасли стали участниками нацпроекта «Производительность труда» в столице. В октябре прошлого года правительство РФ поддержало инициативу Москвы и включило туризм в число отраслей, представители которых могут принять участие в нацпроекте в регионах, реализующих его мероприятия за свой счет», – рассказала Мария Багреева.

По ее словам, в марте текущего года российское правительство снизило один из критериев участия в нацпроекте для сферы туризма. Минимальный размер годовой выручки сократили с 400 до 180 млн рублей.

«Теперь участниками нацпроекта могут стать более 360 московских туристических компаний, среди которых гостиницы, санаторно-курортные организации, турагентства и туроператоры», – добавила Мария Багреева.

Она отметила, что этот нацпроект уже доказал свою эффективность для большого количества московских компаний, а теперь его инструменты стали доступны турбизнесу. Столичный гостиничный бизнес занимает важное место в городской экономике. Отели Москвы соответствуют высоким стандартам качества и являются важной частью инфраструктуры города. «Производительность труда» предоставит им возможность повысить конкурентоспособность, оптимизировать логистику, повысить квалификацию сотрудников, улучшить качество работы с клиентами и совершенствовать бизнес-процессы.

Как отметила генеральный директор гостиницы «Метрополь» Марина Скокова, участие в национальном проекте «Производительность труда» поможет повысить эффективность работы гостиницы и позволит освободить ресурсы для ее дальнейшего развития.

«Отель «Метрополь» является не только памятником архитектуры и визитной карточкой Москвы, но и отелем класса люкс, который предоставляет гостям сервис высокого уровня. От того, какие впечатления получают наши гости, зависит общее восприятие путешественниками не только отеля, столицы, но и страны в целом», – отметила Скокова.

По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, стратегия развития компании заключается в масштабировании бизнеса и удержании лидерских позиций сегмента гостиничных операторов.

«Мы уделяем особое внимание формированию высокого уровня клиентского сервиса, внедрению международных стандартов, а также повышению квалификации сотрудников. Участие в национальном проекте «Производительность труда» – это возможность дополнительного экспертного аудита имеющихся бизнес-процессов, взаимодействие с бизнес-сообществом для обмена передовым практическим опытом и раскрытия профессионального потенциала сотрудников», – сказал Биба.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 306 компаний из Москвы.

Нацпроект «Производительность труда» – мера господдержки бизнеса, позволяющая увеличивать объемы производимой продукции и сокращать производственные издержки без допзатрат. В столице национальный проект реализуют с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем поучаствуют 419 предприятий.

В столице проект реализует Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Чтобы принять в нем участие, надо оставить заявку на портале оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона – город Москва.

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» в столице проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Заявку на участие можно подать до 28 июня 2024 года.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.