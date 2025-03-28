Мария Багреева: ежегодный форум «Дни московской конкуренции» пройдет 2–4 апреля

С 2 по 4 апреля в Москве состоится форум «Дни московской конкуренции», объединяющий закупщиков, поставщиков и участников торгов по земельно-имущественным вопросам. Об этом сообщила заместитель мэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Форум, который проводится с 2019 года, служит площадкой для взаимодействия участников закупочного рынка и обмена успешными бизнес-практиками. В рамках мероприятия поставщиков ждут призы — более 50 сертификатов, предоставляющих скидку от 30 до 100% на абонемент для участия в аукционах электронной площадки «Росэлторг».

По словам заммэра, программа форума охватывает ключевые темы: оптимизацию закупочной системы, развитие конкуренции в столице, внедрение новых сервисов для предпринимателей на портале поставщиков. Одним из важных событий станет вручение звания «Поставщик правительства Москвы» наиболее активным компаниям.

«Важным событием форума станет присвоение самым активным представителям бизнеса звания „Поставщик правительства Москвы“, которое подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером столицы. Такие организации снабжают городские больницы, школы, метрополитен, коммунальные службы, реставрируют памятники культуры и архитектуры, строят дороги и мосты, делая мегаполис еще комфортнее для жизни», — рассказала Мария Багреева.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подробнее рассказал о программе. Откроет форум пленарная сессия, где обсудят развитие конкуренции и улучшение системы закупок.

«Во второй день форума специалисты контрактных служб и заказчики обсудят развитие цифровой экосистемы столичных закупок, примеры правоприменительной практики УФАС России, сокращение сроков оплаты контрактов и другие вопросы закупочной деятельности», — сказал пуртов.

Он добавил, что третий день будет посвящен поставщикам: их ждут семь сессий с экспертами госзаказа. Они узнают об изменениях на портале поставщиков, перспективных направлениях для бизнеса, маркировке товаров и мерах поддержки.

Подробнее о конкурентной политике, торгах и закупках Москвы можно узнать на сайте: https://www.mos.ru/tender/.