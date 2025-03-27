Мария Багреева: единой информационной системе торгов Москвы исполнилось 20 лет

За данный период с помощью ЕАИСТ городские заказчики смогли заключить свыше 5,5 млн контрактов.

«Сегодня система обеспечивает полный цикл закупочных процедур. С ее помощью школы, детские сады, больницы, коммунальные службы, органы власти Москвы планируют закупки, готовят комплекты документов, рассчитывают начальные цены, согласовывают и подписывают контракты. С использованием ЕАИСТ заказчики Москвы ежедневно заключают более двух тысяч контрактов, а за 20 лет работы системы их количество превысило 5,5 миллиона», — прокомментировала Багреева.

ЕАИСТ интегрирована с почти 50 внешними информационными системами, включая Портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства, Банка России, ЕМИАС, электронные торговые площадки, системы ресурсоснабжающих организаций и отраслевые системы Москвы. Это дает возможность оперативно обмениваться всеми данными, которые нужны для заключения и исполнения контрактов.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов поделился подробностями о том, какие программные решения используются в системе.

«В ЕАИСТ используются современные отечественные программные решения и применяется 472 комплекта типовой документации. Это не только делает процесс закупок быстрее и удобнее, но и помогает свести к минимуму вероятность ошибок заказчиков, обеспечить добросовестную конкуренцию, единые, понятные и прозрачные правила заключения контракта. Кроме того, система позволяет правительству Москвы оперативно обрабатывать и анализировать огромный массив данных. В конечном счете это ведет к оптимизации контрактной системы столицы», — объяснил Пуртов.

В работу службы технической поддержки ЕАИСТ внедрен ИИ. Благодаря цифровому помощнику пользователи могут оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы, а специалисты поддержки подключаются для решения более узкопрофильных и нестандартных задач. На данный момент ИИ сам обрабатывает почти 10% обращений, а в перспективе сможет автономно отвечать почти на треть вопросов, поступающих в техподдержку.