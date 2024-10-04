Мария Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч

Порядка 21 тыс. новых пользователей зарегистрировались на портале поставщиков с начала текущего года, сказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Поставщики регистрируются из разных регионов РФ. В результате общее число работающих на портале предпринимателей достигло 350 тыс.

«Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из них 90% — представители малого и среднего бизнеса. Заказчики уже заключили с новыми поставщиками свыше 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров, работ и услуг. Объем этих сделок превысил два миллиарда рублей», — поделилась Багреева.

Чаще всего в этом году на площадке регистрировались поставщики из Москвы, Московской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Пермского края.

«Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями на портале, включает более 2,9 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается почти 1,5 тыс. контрактов», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее Сергей Собянин сказал, что за первые шесть месяцев этого года на портале провели свыше 310 тыс. закупок. Данное число на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для поддержки пользователей в регионах РФ есть представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по развитию функционала и решению технических проблем. Помимо этого, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому номеру: +7 800 303⁠-12⁠-34 или оставить обращение на портале поставщиков.