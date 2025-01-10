Мария Багреева: более 8 млрд руб сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

В 2024 году на портале поставщиков проведено более 180 тысяч котировочных сессий, или мини-аукционов, в результате которых столичные заказчики смогли сэкономить свыше восьми миллиардов рублей, сказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В ходе мини-аукционов поставщики последовательно уменьшают начальную максимальную цену договора. Победителем становится участник с наименьшим предложением.

«Чаще всего с помощью котировочных сессий в прошлом году заключались контракты на покупку строительных, хозяйственных и канцелярских товаров, проведение ремонтных работ, а также оказание образовательных, охранных, медицинских и противопожарных услуг», — уточнила Багреева.

Проведение мини-аукционов способствует быстрой реализации товаров и расширению бизнеса для предпринимателей, а для заказчиков — выбору оптимальных по стоимости и качеству вариантов с одновременной оптимизацией затрат.

«Функционал мини-аукционов популярен как у столичных, так и у региональных поставщиков. Четверть всех победителей котировочных сессий — представители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Московской, Ростовской, Калужской, Саратовской, Владимирской, Самарской и Ярославской областей», — добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, объем контрактов, заключенных с поставщиками из регионов, достиг 7,5 миллиардов рублей.

Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. В настоящее время площадка объединяет более 58 тыс. заказчиков и свыше 350 тыс. поставщиков со всей страны. Каталог товаров, услуг и работ включает 3 млн уникальных позиций.