Мария Багреева: более 500 млн руб. сэкономил нацпроект торговым компаниям Москвы

сегодня в 09:20

С начала 2022 года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 48 столичных компаний сферы торговли. Треть из них завершила пилотные проекты, получив совокупный экономический эффект в размере 562 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Компании успешно внедряют инструменты бережливого производства и с их помощью оптимизируют такие процессы, как закупка и доставка товаров, складская логистика, реализация продукции, обслуживание клиентов в торговых залах и онлайн, управление кадрами и другие.

На сегодняшний день торговля является одной из приоритетных отраслей, входящих в контур национального проекта «Производительность труда».

«В частности, 16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%. Кроме того, компаниям-участникам удалось в 1,5 раза увеличить объем реализуемой продукции и услуг, вдвое ускорить бизнес-процессы и сократить неиспользуемые запасы на треть. Совокупный экономический эффект от участия в нацпроекте столичных предприятий сферы торговли составил 562 млн рублей», — объяснила Мария Багреева.

Нацпроект развивает кадровый потенциал компаний. На предприятиях ведутся мероприятия для увеличения профессионализма сотрудников. Помимо этого, улучшаются условия работы персонала: гармонизируется рабочая нагрузка и устраняются переработки.

Так, нацпроект «Производительность труда» помог розничной сети магазинов одежды «Глен» ускорить процесс приемки и реализации товара. В одном из магазинов эксперты внедрили стандарты хранения товара на внутреннем складе.

С помощью инструментов бережливого производства столичная оптовая компания «Оптимист», занимающаяся реализацией профессионального оборудования и инструментов для строительства и ремонта, усовершенствовала процесс продаж.

Компания «Электро-Профи», которая занимается поставками электрооборудования и электротехнических материалов, смогла на треть ускорить процесс отгрузки товаров.

На сегодняшний день все компании продолжают работать над повышением эффективности и самостоятельно распространяют полученный на пилотном потоке опыт на другие свои участки.