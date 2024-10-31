Мария Багреева: более 33,5 тыс закупок провели регионы на портале поставщиков

В период с января по сентябрь текущего года на портале поставщиков региональными заказчиками были проведены свыше 33,5 тыс. закупок по потребностям. Благодаря этому формату торгов они сэкономили порядка 400 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она напомнила, что московский портал поставщиков является динамично развивающейся межрегиональной платформой, предназначенной для закупок малых объемов. Благодаря ей муниципальные и государственные заказчики среди 350 тыс. поставщиков размещают информацию об оперативных потребностях.

«За 9 месяцев этого года регионы заключили на портале более 33,5 тыс. контрактов по итогам закупок по потребностям на сумму 5,9 млрд рублей. Снижение начальной максимальной цены на основе предложений поставщиков позволило им сэкономить при заключении контрактов около 400 млн рублей», — сказала Мария Багреева.

Региональные заказчики при помощи закупок по потребностям оперативно закупают на портале поставщиков услуги, работы по содержанию и охране учреждений, а также разнообразную продукцию — учебники, канцелярские принадлежности, продукты, бытовые оборудование и технику, строительные и медицинские материалы. Заказчик в рамках закупки по потребностям публикует перечень необходимых услуг, работ и товаров. Во время публикации указывается срок, на протяжении которого поставщикам необходимо делать ценовые предложение. По истечение этого времени заказчик может заключить с наиболее соответствующим потребностям поставщиком контракт.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самое большое количество закупок по потребностям в период с января по сентябрь 2024 года на портале поставщиков совершили заказчики Ямало-Ненецкого автономного округа. Ими были заключены 9,6 тыс. контрактов на сумму 1,76 млрд рублей.

«В пятерку самых активных регионов также вошли Пермский край — заказчики из этого региона подписали 7,6 тысячи контрактов на 864 миллиона рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — 4,7 тысячи контрактов на 781 миллион рублей, Тюменская область — 3,2 тысячи контрактов на 664,4 миллиона рублей и Кемеровская область — 2,3 тысячи контрактов на 519,6 миллиона рублей», — рассказал Пуртов.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что для удобства использования во время посещения портала поставщиков происходит автоматическое отображение релевантных закупок по региону и определяется местоположение. По умолчанию предпринимателю видны местные закупки, однако, чтобы расширить свой рынок сбыта он может во время смены региона в фильтре предложить продукцию муниципальных и государственных организаций других субъектов. Региональные пользователи могут применять все цифровые возможности сервиса — поставщикам доступны аналитические инструменты работы с каталогом продукции и подписки на уведомления о публикации грядущих закупок в определенном регионе. Заказчики же могут объединяться, чтобы проводить совместные закупки.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации покупок малых объемов. На развитие платформы влияют ИИ-помощник для оперативных консультаций, квалифицированная служба техподдержки и каталог предложений, в котором уже свыше 2,9 млн уникальных наименований. Для начинающих специалистов быстрый старт работы на площадке обеспечивается обучающим разделом «Школа поставщика».

С целью поддержки пользователей в субъектах РФ открывают представительства. В них специалисты собирают предложения по доработке функционала и решению техпроблем, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, обучают работе на площадке. Кроме того, пользователи могут обратиться в поддержку через портал поставщиков или по телефону +7 800 303-12-34.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта«Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.