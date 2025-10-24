Мария Багреева: более 28 млрд руб сэкономила Москва на экспертизе цен госзакупок

Столица в январе — сентябре сэкономила 28,49 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Известно, что всего с 2015 года по 30 сентября 2025 года было выдано свыше 47 тыс. экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых превысила 10 трлн рублей. В результате экспертизы НМЦК (Д) город сэкономил почти 558 млрд рублей.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За девять месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 1,18 трлн рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 28,49 млрд рублей бюджетных средств», — уточнила Багреева.

Экспертизу НМЦК (Д) в столице, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет департамент экономической политики и развития города Москвы.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров на сумму 50 млн рублей и выше — в случае закупки по 223-ФЗ.