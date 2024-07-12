Мария Багреева: более 11 млрд руб город сэкономил на экспертизах цен госзакупок

В течение 6 месяцев текущего года Москва сэкономила 11,53 млрд рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены договоров (контрактов) (НМЦК (Д), которые заключаются в системе государственных закупок на нужды городских заказчиков. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что в период с января по июнь этого года экспертами было выдано 1148 заключений при заявленной сумме закупок в 590,47 млрд рублей.

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 11,53 млрд рублей бюджетных средств», — рассказала Мария Багреева.

Департамент экономической политики и развития Москвы обеспечивает в городе экспертизу НМЦК (Д), исключая закупки по локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, сносу, устройству пешеходных зон, благоустройству и текущему ремонту.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации расходов бюджета. Проверку достоверности определения НМЦК (Д) проводят для контрактов суммой свыше 30 млн рублей в случае, если закупка идет по 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой в 50 млн рублей и более при закупке по 223-ФЗ.

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