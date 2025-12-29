Мария Багреева: 97% расходов Москвы соответствует целям устойчивого развития

По результатам 2025 года в Москве 97% программных расходов городского бюджета было ориентировано на выполнение задач устойчивого развития, сфокусированных на экономическом прогрессе и улучшении уровня жизни населения. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что столица сохраняет высокую долю программных расходов бюджета, которые соответствуют целям устойчивого развития.

«В среднем за последние годы она превышала 90%, а в 2025 году увеличилась до 97%. Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы — создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов», — отметила Багреева.

Работа по достижению целей устойчивого развития ведется в рамках всех 13 государственных программ правительства Москвы, которые включают важнейшие сферы городской жизни — от медицины и образования до инфраструктуры, инноваций и экологии. В 2025 году почти половина всех программных расходов была выделена на социальный блок, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. Еще 44% средств направили на создание современной и комфортной городской среды. Эти инвестиции позволили вести строительство и ремонт жилья, развивать общественный транспорт, модернизировать инженерные и дорожные сети, заниматься благоустройством и созданием безбарьерной среды для всех жителей, добавила заммэра.

Среди ключевых результатов Москвы в области устойчивого развития можно отметить: обширные зеленые территории (почти 50% площади города занято насаждениями); развитие экологичного транспорта (более 2,6 тыс. электробусов, три регулярных маршрута речного электротранспорта, 443 станции метро, МЦД, МЦК); цифровизацию услуг (все социально значимые услуги доступны в электронном виде); обновление жилого фонда в рамках программы реновации (свыше 235 тысяч москвичей уже получили новые квартиры или готовятся к переезду в более энергоэффективные дома); строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (с 2010 года построено и модернизировано 344 поликлиники, около 700 школ и детских садов).

Успехи столицы находят отражение в первых местах в рейтингах, оценивающих разные аспекты устойчивого развития — от инвестиционного климата и цифровизации до развития партнерств и «зеленой» экономики. В 2025 году Москва возглавила национальные рейтинги Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата и качеству жизни в регионах РФ, индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России, рейтинг субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития России, а также рейтинг по уровню развития экономики замкнутого цикла платформы ИНФРАГРИН.

Повестка устойчивого развития до 2030 года представляет собой глобальный план действий, утвержденный государствами — членами ООН. Он устанавливает 17 целей до 2030 года в сфере охраны окружающей среды, экономического развития и повышения благосостояния. Москва поддерживает реализацию Повестки-2030 и применяет эти цели как фундамент для формирования городской политики и программ развития.

