сегодня в 16:09

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров подписал поручение о проведении ХХ форума-выставки « Госзаказ », который пройдет в Санкт-Петербурге 23–25 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Форум-выставка «Госзаказ» — это крупнейшее федеральное мероприятие сферы государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Благодаря ему производители получают возможность продемонстрировать свою продукцию главным распорядителям бюджетных средств.

В Северной столице форум проведут впервые. Мероприятие пройдет на площадке «Экспофорума» при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

По поручению Мантурова федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации и компании, субъекты РФ и общественные объединения должны будут сформировать повестку и выставочное наполнение форума-выставки.

Минфин России, ФАС и Федеральное казначейство займутся подготовкой деловой программы. Минпромторг РФ совместно с Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП» проработает, в каком формате будут участвовать в мероприятии российские промышленные предприятия, в том числе малые технологические компании и малые инновационные предприятия.

По поручению Мантурова на форуме организуют специальные секции по вопросам закупок в различных сферах. Руководители отраслевых федеральных органов исполнительной власти примут участие в их подготовке и проведении.

Кроме того, по поручению Мантурова на форуме впервые пройдет специальная сессия по вопросам подтверждения производства отечественной промышленной продукции на различных этапах закупок. Ее проведением займутся федеральные органы власти и ТПП РФ.

Первый зампред правительства РФ рекомендовал обеспечить участие региональных подведомственных предприятий и организаций в выставочной части форума. Они должны будут продемонстрировать свою продукцию в рамках достижения цели «Технологическое лидерство».

Руководству госкорпораций и компаний рекомендовали организовать консультационные пункты, где потенциальным участникам корпоративных закупок будут разъяснять актуальные вопросы и оказывать методическую помощь.

На форуме ТПП РФ, «Опора России», Союзмаш, «Деловая Россия» и РСПП продемонстрируют примеры эффективного встраивания предприятий и организаций в цепочки кооперации, реализуемые крупными российскими промышленными предприятиями.