Мамы-предприниматели из Подмосковья могут побороться за грант в размере 500 тыс руб

Минэкономразвития России и косметическая компания ESTILAB запускают специальный трек программы «Мама-предприниматель» — «Косметический бренд с нуля». Принять участие в нем смогут девушки как с идеей запуска производства косметики, так и с уже действующим брендом. Прием заявок на участие в обучении продлится до 23 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Каждый год мы усиливаем программу «Мама-предприниматель» отдельными треками по разным направлениям: туризм, сельское хозяйство, экспорт. В этом году благодаря партнерам проекта появилась возможность запустить трек по производству косметических средств. Направление перспективное: сейчас есть тренд на натуральность, органичность косметики, а малые локальные бренды зачастую могут конкурировать с известными товарными марками. Как и в основной программе, победительница трека получит грантовую поддержку — 500 тысяч рублей», — отмечает руководитель программы «Мама-предприниматель», замдиректора ФБУ ФРЦ Ольга Терно.

Программа включает изучение технологического процесса разработки косметики, особенностей организации собственного производства и сотрудничества с контрактными предприятиями. Также участницы спецтрека разберут вопросы регистрации товарного знака, поиска уникальности продукта, выявления потребностей целевой аудитории и эффективного продвижения бренда на рынке.

Обучение будут вести лично сооснователи компании ESTILAB — Ирина Амосова и Мария Дьячкова. В конце курса участницам предстоит защитить свои бизнес-проекты. Участница, чей проект жюри признает лучшим, получит грант в размере 500 тысяч рублей на запуск своего бренда.

«Мы не понаслышке знаем, как сложно начинать свой бизнес, ведь компания ESTILAB создавалась нами на энтузиазме и на скопленные собственные средства. На старте офисом нам стал государственный коворкинг «Мой бизнес». Мы самостоятельно занимались упаковкой и доставкой первых партий. Но главное — мы верили в свое дело, в наш продукт и пользовались всеми мерами поддержки, которые были нам доступны: образовательные программы, гранты, лизинг, субсидированные кредиты. И сегодня, став устойчивым бизнесом с собственным исследовательским центром и производственной площадкой, мы хотим поддержать тех, кто, как и мы когда-то, только начинает свой путь», — рассказывает сооснователь ESTILAB Ирина Амосова.

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Для прохождения отбора необходимо заполнить анкету, рассказав о своем действующем бизнесе или идее создания косметического бренда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.