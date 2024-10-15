Малый бизнес Подмосковья получил оборудование на сумму свыше 420 млн рублей

С начала года малый бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» через дочернюю компанию корпорации МСП получил в льготный лизинг оборудование на общую сумму 3,37 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Отдельная программа действует через ГУП ДНР «РЛК» для предпринимателей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Льготные лизинговые программы дополняют линейку финансово-гарантийных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего в производственной сфере на стадии инвестиций, модернизации, расширения бизнеса. На новых территориях эти инструменты также чрезвычайно востребованы. Сумма поддержки предпринимателей Запорожской области, ДНР и ЛНР в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности в 2024 году составила 110 млн рублей», — прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы Корпорации МСП. В настоящее время льготный лизинг позволяет бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой. При этом большинство получателей льготной лизинговой поддержки ведут свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Так, на машиностроение и металлообработку приходится 45,9% от всего объема, на химическое производство — 13,7%, пищевую отрасль — 11,9%, легкую промышленность — 7,1%, полиграфию — 5,9%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем льготной лизинговой поддержки получили предприниматели Московской области (423 млн рублей), Санкт-Петербурга (238 млн рублей), а также Свердловской (179,8 млн рублей), Нижегородской (159,2 млн рублей) и Калужской областей (154,9 млн рублей).

«В ходе проработки мер национального проекта в горизонте 2025–2030 годов важно сохранить инструменты поддержки, показавшие наибольшую эффективность и востребованность. Одним из таких инструментов является льготный лизинг. Доступное оборудование работает на развитие сфер экономики предложения и дает качественный рост бизнеса», — отметила Татьяна Илюшникова.

Заявки на лизинг подаются через цифровую платформу МСП.РФ, лизинговой поддержкой занимается дочернее общество Корпорации МСП МСП Лизинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.