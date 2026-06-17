Малый бизнес Подмосковья адаптируется к новым налоговым правилам

Предприниматели Московской области в 2026 году столкнулись с изменением налогового режима и усилением цифрового контроля. Ключевым вызовом стало введение новых условий по НДС для бизнеса на УСН и расширение системы обязательной маркировки, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В Подмосковье зарегистрировано более 481 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Они работают в торговле, производстве, логистике, строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и креативных индустриях. Для региона это важная часть экономики, формирующая рабочие места и налоговую базу.

С 1 января 2026 года освобождение от НДС сохранилось только для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения, чей доход за 2025 год не превысил установленный законом порог. При его превышении возникает обязанность по исчислению НДС. Для малого бизнеса это влияет на цену договоров, расчеты с поставщиками и маркетплейсами, закупку сырья и финансовую устойчивость. Наиболее чувствительными оказались розница, общепит, бытовые услуги, небольшие производства и поставщики для госзаказа.

Ситуацию осложняет высокая стоимость заемных средств. Перестройка налоговой модели проходит в условиях дорогих кредитов и ограниченного доступа к оборотному капиталу. Одновременно расширяется цифровой контроль: развивается система обязательной маркировки, что требует настройки электронного документооборота, кассовой техники и складского учета. Ошибки в маркировке могут привести к остановке продаж и административной ответственности.

В регионе действуют консультационные и финансовые меры поддержки, включая льготное финансирование и субсидии. Предпринимателям рекомендуют пересмотреть договоры, оценить налоговую модель и заранее подготовиться к новым требованиям.

«Для предпринимателя главный риск сегодня не только в росте обязательных платежей, но и в том, что новые правила требуют быстрой перестройки учета, договоров и внутренних процессов. Ошибка в такой ситуации может дорого стоить даже добросовестной компании», — отметила и.о. уполномоченного Наталья Чудакова.

Она добавила, что задача института — обеспечить бизнесу понятные разъяснения и защиту прав при применении новых требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.