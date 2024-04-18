«Малый бизнес Москвы» предоставил услуги свыше 1,6 млн раз

Учреждение «Малый бизнес Москвы» за годы работы предоставило услуги и меры поддержки больше 1,6 млн раз. С 2012 года специалисты сервиса организовали более 1 млн консультаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.