«Малый бизнес Москвы» предоставил услуги свыше 1,6 млн раз
Фото - © Сайт мэра Москвы
Учреждение «Малый бизнес Москвы» за годы работы предоставило услуги и меры поддержки больше 1,6 млн раз. С 2012 года специалисты сервиса организовали более 1 млн консультаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Также в рамках сервиса провели 12 128 бизнес-мероприятий. Портал учреждения посетили свыше 4 млн пользователей.
Благодаря проекту свои задачи решили больше 360 тыс. предпринимателей Москвы. При поддержке учреждения появились свыше 48 тыс. бизнесов.
В рамках учреждения можно воспользоваться бесплатной консультационной, образовательной помощью и более 35 онлайн-сервисами.