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«Малый бизнес Москвы» предоставил услуги свыше 1,6 млн раз

Экономика

Фото - © Сайт мэра Москвы

Учреждение «Малый бизнес Москвы» за годы работы предоставило услуги и меры поддержки больше 1,6 млн раз. С 2012 года специалисты сервиса организовали более 1 млн консультаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Также в рамках сервиса провели 12 128 бизнес-мероприятий. Портал учреждения посетили свыше 4 млн пользователей.

Благодаря проекту свои задачи решили больше 360 тыс. предпринимателей Москвы. При поддержке учреждения появились свыше 48 тыс. бизнесов.

В рамках учреждения можно воспользоваться бесплатной консультационной, образовательной помощью и более 35 онлайн-сервисами.