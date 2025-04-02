Малые технологичные компании Подмосковья смогут получить кредит по низкой ставке

1 апреля в России стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний (МТК). Отечественные предприятия смогут получить кредит по ставке «ключ минус 7%». Программа реализуется Минэкономразвития России совместно с корпорацией МСП, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Получателями кредитов могут стать МТК с выручкой от 100 млн до 4 млрд рублей и темпом роста выручки (CAGR) 10% за два года. Кредитование осуществляет дочерний банк корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

«Высокотехнологичный бизнес создает продукты и решения, формирующие задел для достижения технологического лидерства — задачи, поставленной главой государства. Мы видим активный рост МТК, и льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также формированию научно-технического задела для дальнейшего развития отечественной промышленности», — отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В рамках программы в 2025 году МСП Банк предоставит 7 млрд рублей кредитных средств по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. При уровне ставки ЦБ 10% и ниже кредиты буду предоставлены по фиксированной ставке 3%.

«МТК аккумулируют инновационный потенциал промышленности. Именно стартапы и растущие компании „высокотеха“ чаще всего создают прорывные идеи и новые решения, необходимые для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны. При формировании архитектуры программы удалось достичь параметра ставки фактически на треть ниже ныне действующей с возможностью ее синхронного снижения при снижении „ключа“. В перспективу заложена возможность возвращения к ставке в 3%», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных МСП реализуется с апреля 2022 года. С 1 февраля 2024 года программа распространена на МТК, при этом с 1 августа 2024 г. льготные кредиты по данной программе смогут оформить исключительно МТК. За период действия программы с 2022 по 2024 гг. кредитные средства на сумму 48,2 млрд рублей получили 286 компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.