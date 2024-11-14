Малофеев возмутился политикой Центробанка

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев возмутился политикой Центрального банка России. Он прокомментировал реакцию Центробанка на инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) , который предложил предоставить правительству РФ полномочия для влияния на денежно-кредитную политику, сообщает «Царьград» .

«Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», — ответили в ЦБ РФ.

Малофеев отметил, что Центробанк не только не справляется с ситуацией, но и усугубляет застой в экономике семимильными шагами. Основатель «Первого русского» подчеркнул, что данная инициатива не могла бы быть воспринята положительно в ЦБ, «который привел совершенно бездумные аргументы, почему такое не нужно делать».

По его словам, такие заявления Центробанка можно охарактеризовать лишь как абсурдные. Он добавил, что никто уже не воспринимает всерьез его способность контролировать уровень инфляции. Многоразовое повторение лозунга о «таргете в 4%» вызывает лишь насмешки, считает Малофеев. Руководство регулятора воспитано на посредственных американских учебниках из 90-х и считает идеалом политику ФРС США под руководством Пола Волкера, продолжил основатель «Царьграда». Они не заинтересованы в изучении другого опыта, например, китайского, так же, как не желают прислушиваться к альтернативным мнениям, убежден он.

«Любые попытки что-то объяснить воспринимаются в штыки и вызывают у руководства ЦБ настоящую истерику. Заметьте — ограничить ЦБ предложил профсоюз олигархов. Не (бывший советник президента Сергей – ред.) Глазьев. Такой бездумный регулятор достал уже всех», — заключил Малофеев.