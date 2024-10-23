Маликов: поддержка малого и среднего предпринимательства - задача региона

Малое и среднее предпринимательство является двигателем экономики Московской области, что говорит о заинтересованности в поддержке заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая России», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«Бизнес сталкивается со многими факторами, которые несут ряд сложностей для развития коммерции. Задача правительства - помогать не только начинающим предпринимателям, но и состоявшимся. В свою очередь, это помогает продвигать экономику региона, увеличивать налоговые поступления в бюджет области», - сказал Маликов.

По его словам, в Московской области действует целый ряд мер поддержек для МСП, что помогает получать субсидии на необходимые затраты компаниям. Бизнесу все реже приходится обращаться в банки за кредитованием. Одной из причин является процент кредитования МСП. Рост ключевой ставки снижает количество заявок на взятие кредитов для развития бизнеса.

«Политика Центробанка не позволяет представителям бизнеса кредитоваться в финансовых организациях. Все чаще предприниматели выбирают возможность получить субсидию от Правительства Московской области. Меры поддержки помогают решить задачи по развитию бизнеса. Однако, предприниматели могут получить и льготную процентную ставку по инвестиционным кредитам. Выгода для бизнеса в таком случае очень ощутима» - добавил парламентарий.

По мнению депутата, рост ключевой ставки не станет колоссальной проблемой для представителей МСП. В Московской области действуют эффективные и привлекательные меры поддержки для бизнеса, которые успели себя зарекомендовать в бизнес-среде.