Максимальная доля компаний в России стала убыточной с пандемийного 2020 года

В январе–июне 2025 года доля убыточных организаций в РФ (за исключением малых и средних предприятий (МСП), финансовых и госструктур) составила 30,4%, она выросла на 2,3 п. п. по сравнению с 2024 годом, пишет газета «Известия» .

По данным Росстата, такой показатель — максимум с пандемийного 2020 года, когда в минус ушли 35% компаний в стране.

Всего за полгода прибыль получили 43 тыс. фирм на общую сумму 18,4 трлн рублей, а почти 19 тыс. компаний зарегистрировали убытки более 5 трлн рублей.

«Основная причина роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка, которая увеличила расходы на обслуживание долга», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Он подчеркнул, что еще на отечественный бизнес давят повышение издержек и удорожание логистики, изменения в налоговых законах, которые начали действовать с начала текущего года.

Больше всего пострадали угледобывающие компании, предприятия сферы ЖКХ, утилизации отходов, сухопутного пассажирского транспорта и научных исследований. А меньше всего убытков понесли производство бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и оптовая торговля.

При сохранении этих макроэкономических условий в России количество убыточных предприятий может возрасти, поделился мнением Катырин. Он считает, что наладить ситуацию помогут уменьшение кредитной нагрузки на бизнес, налоговые послабления для некоторых отраслей и расширение государственной поддержки.