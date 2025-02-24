Макрон указал на невозможность забрать замороженные российские активы

Если забрать российские замороженные активы, то это напрямую нарушит международное право, поэтому эти средства невозможно кому-либо присвоить. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости .

«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — заявил Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Трансляцию встречи Макрона и Трампа в соцсети Х вел Елисейский дворец. Судьбу замороженных активов, по мнению французского лидера, нужно решить в контексте мирных переговоров по украинскому кризису.

Ранее европейские страны и США разработали схему использования замороженных российских активов для поддержки Украины, хотя окончательное решение об их конфискации до сих пор не принято. Дискуссии о дальнейшей участи золотовалютных резервов России, которые находились на хранении в западных государствах и были заблокированы ими, продолжаются с момента начала специальной военной операции. Эксперты рассказали, что в итоге будет с замороженными российскими средствами.