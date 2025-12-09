Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в «опасных контактах» с Москвой, несмотря на то что Франция остается одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов в Европе по состоянию на август 2025 года, сообщает «ФедералПресс» .

Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко отметила, что позиция Эммануэля Макрона отражает двойные стандарты европейской политики. С одной стороны, французский президент публично критикует США за контакты с Россией, а с другой — Франция продолжает активно закупать российские энергоресурсы.

Эксперт подчеркнула, что подобная практика давно стала нормой для Парижа и Берлина. По ее словам, европейские страны часто выступают в роли моральных арбитров, но при этом сохраняют зависимость от российских ресурсов, которые официально осуждают.

Кривешко добавила, что Европа видит угрозу в попытках США добиться компромисса между Киевом и Москвой, но предпочитает не обсуждать собственные поставки энергоресурсов через индийский реверс. Она отметила, что такие действия подрывают имидж Киева сильнее, чем действия противников Украины.

Политолог заключила, что по мере усиления давления США на Киев с целью начала переговоров, европейские обвинения в адрес Вашингтона и Москвы будут только нарастать.