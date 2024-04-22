Майнеры продолжают копить биткоины после халвинга

Два публичных криптодобытчика Marathon Digital и Riot Platform продолжают накапливать объемы биткоина на фоне высказываний экспертов о распродаже активов майнерами из-за халвинга, пишет РБК .

Потери майнеров, по информации Bloomberg, достигли уже 10 млрд долларов. Аналитики Bitwise предсказывают снижение темпов эмиссии биткоинов на 11,5 млрд долларов.

Крупнейший майнер из США Marathon Digital нарастил свои запасы биткоинов примерно до 16 тыс. единиц за два года. Riot Platforms за этот же период прибавили порядка 8 тыс. биткоинов. Эксперты считают, что может стать положительным фактором на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Эксперты наблюдают рост продаж биткоинов перед халвингом, так как майнеры хотят зафиксировать прибыль до сокращения награды за блок. Однако за последний месяц средний дневной объем продаж указанной криптовалюты на бирже достиг около 374 BTC. В феврале же пиковый показатель составил 1388 BTC.