Магазины не вмешиваются: почему перекупщики одежды в масс-маркете — не злодеи

Перекупщики на рынке масс-маркета — не злодеи, а следствие дисбаланса между спросом, предложением и ценообразованием. Когда бренд выпускает ограниченную коллекцию по низкой цене, он создает искусственный дефицит, который мгновенно монетизируют арбитражеры. Об этом РИАМО сообщил экономист Андрей Лютый.

«Магазины теоретически могут ограничить покупку одного артикула одним экземпляром на карту лояльности или ввести систему предзаказа, но это требует технологических решений и снижает кассовый поток — поэтому большинство предпочитают не вмешиваться», — отметил экономист.

По его словам, рынок моды — не зло, а адаптивный механизм: он перераспределяет товар туда, где готовы платить больше. Жалобы на завышенные цены там игнорируют простую истину — если бы спрос был ниже, цены упали сами.

«Чтобы одеваться модно без переплат, нужно перестать гнаться за трендами в момент их пика. Лучше покупать базовые вещи вне сезона, когда скидки реальны, или осваивать рынок секонд-хенда — там много почти новых вещей из тех самых коллекций, которые перекупы не успели выкупить. Еще эффективнее — формировать капсульный гардероб из качественных универсальных предметов, которые не выходят из моды через две недели. Мода — индустрия, созданная для стимулирования постоянного потребления. Экономическая устойчивость начинается с отказа играть по ее правилам», — объяснил Лютый.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.