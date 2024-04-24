Магазины Hugo Boss заработают в России под новым руководством

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям согласовала покупку компанией АО «Стокманн» российского бизнеса производителя вещей и аксессуаров Hugo Boss, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова.

По словам Евтухова, одним из условий для одобрения покупки было полное сохранение рабочих мест в магазинах бренда Hugo Boss. Предварительно, сделка между компаниями запланирована на III квартал 2024 года.

Магазины снова откроют свои двери для покупателей примерно в то же время, как только состоится приобретение российского бизнеса компанией АО «Стокманн».

Ранее «Стокманн» выиграл суд по делу о банкротстве сети магазинов люксовой одежды Podium Market. Состоявшуюся сделку о покупке признали законной.