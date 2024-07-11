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Магазин TopClim: кондиционеры в России подорожали за год на 15-20%

Кондиционеры в России подорожали на 15-20% относительно лета 2023 года, сообщили РИАМО в интернет-магазине TopClim.

Среди причин подорожания сплит-систем названы увеличение затрат на логистику и повышение цен на цветные металлы.

«Большинство кондиционеров, продающихся на российском рынке, производит Китай. На втором месте – Япония, далее Малайзия, Таиланд. Кондиционеров российского производства практически нет», – рассказал представитель торговой сети.

Самые дешевые кондиционеры в магазине TopClim сейчас стоят 15-17 тысяч рублей, а самые востребованные, пользующиеся большим спросом – около 30 тысяч рублей.

«Это хорошие кондиционеры среднего сегмента, которые исправно работают на площади до 20 квадратных метров», – пояснил продавец.

По данным аналитиков «Чек индекса», в самые жаркие дни, с 1 по 7 июля, спрос на кондиционеры вырос на 64% год к году, а средняя цена увеличилась на 20% и составила 33 220 рублей.