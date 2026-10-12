Лукашенко призвал развивать торговлю с Польшей, Литвой и Латвией

Лукашенко высказался 12 октября во время рабочей поездки в Минский район. Его слова привел корреспондент БЕЛТА. Президент связал развитие деловых отношений с возможностью избежать войны.

«Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся», — подчеркнул Лукашенко.

В качестве примера он назвал торговлю дровами и пеллетами — древесными топливными гранулами. По его словам, у соседей дрова подорожали, а в ряде стран возник дефицит пеллет. Лукашенко выразил удивление отказом покупать это топливо по приемлемой цене.

При этом Беларусь может прекратить такие поставки: страна сама активно переходит на дрова и пеллеты. Президент отметил, что предприятие в Гомеле выпускает котел с автоматической подачей гранул из бункера, а внутренние потребности в топливе будут расти.

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