сегодня в 16:00

Лучших сотрудников Мособлэнерго наградили в честь Дня энергетика в Подмосковье

В Подмосковье отметили лучших работников Мособлэнерго в честь Дня энергетика-2025, вручив более 30 наград, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В приёмной аппарата управления Московской областной электросетевой компании прошла церемония награждения лучших сотрудников Мособлэнерго. Мероприятие приурочили к юбилею предприятия, которое уже 20 лет обеспечивает стабильное электроснабжение региона.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев отметил, что электроэнергетика является основой развития Подмосковья и обеспечивает комфорт миллионов жителей. Он подчеркнул, что Мособлэнерго активно внедряет новые технологии и несет большую ответственность за надежность электроснабжения.

Более 30 сотрудников получили благодарности губернатора Московской области, почетные грамоты министерства энергетики и Мособлэнерго, а также награды ассоциации «ЭРА России». Почетное звание «Заслуженный юрист Московской области» присвоено Лилии Рязановой, а знаком «За безупречную работу в электроэнергетике» отмечена Ольга Серенкова.

Генеральный директор компании Владимир Бойко поблагодарил коллектив за профессионализм и выразил уверенность в дальнейшем развитии предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.