Лосось стал деликатесом: почему россияне стали есть меньше рыбы

Цены на лосось и другую рыбу в России значительно выросли с 2023 по 2025 год, что сделало этот продукт недоступным для многих жителей страны. Несмотря на увеличение объемов добычи и производства, россияне продолжают недоедать рыбы, а эксперты связывают рост цен с экспортом, логистическими проблемами и наценками посредников, сообщает «ФедералПресс» .

Стоимость рыбы в России за последние два с половиной года заметно увеличилась. По данным аналитиков, цены на слабосоленую рыбу выросли на 22,3 %, на замороженную — на 35,76 %, на охлажденную — на 18,31 %. В магазинах Санкт-Петербурга 200 грамм форели стоят до 681 рубля, а 300 грамм семги — почти 1000 рублей.

Потребление рыбы в стране остается ниже рекомендованных норм Минздрава. Президент Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечали, что россияне едят рыбы меньше, чем требуется для здоровья. По словам Путина, средний показатель составляет 23–23,5 кг на человека в год при норме в 28 килограммов.

Рост цен эксперты связывают с несколькими причинами. По мнению профессора Надежды Капустиной, производители предпочитают экспортировать рыбу из-за выгодного курса валюты, что приводит к дефициту на внутреннем рынке и росту цен. Доцент Екатерина Пташкина добавила, что логистические проблемы и исчерпание льготных тарифов на перевозку увеличили стоимость доставки рыбы внутри страны. Специалист отрасли Олег Гугунава отметил влияние роста цен на топливо, ремонт техники и нехватку кадров.

Федеральная антимонопольная служба выявила, что наценки посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями могут достигать 50 %, а цепочка поставок включает до шести посредников. Это также способствует удорожанию рыбы для конечного потребителя.

Несмотря на ежегодный вылов около 5 млн тонн рыбы, значительная часть продукции уходит на экспорт. В 2024 году Россия поставила за рубеж более 2 млн тонн рыбы и морепродуктов, а выручка от экспорта продолжает расти. При этом увеличение производства лососевых не приводит к снижению цен из-за роста издержек и логистических проблем.