Лосось, мороженое и соленые огурцы представило Подмосковье на выставке в ОАЭ

Резиденты национального павильона с продукцией агропромышленного комплекса Good Food Russia представили свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби, организованным Российским экспортным центром. Посетители ярмарки имели возможность попробовать широкий ассортимент товаров, включая подмосковной. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Компания «Макфа» угощала посетителей выставки блинами с добавлением премиальной красной рыбы от компании «Фуд Тим» из Дмитрова. Производственно-складской комплекс предприятия площадью 2 тыс. кв. м является одним из крупнейших переработчиков рыбы в России (свыше 300 тонн в месяц). Была презентована и овощная консервация под брендом «Дядя Ваня» от «Плодоимпорта» (округ Люберцы), изготовленная из свежих овощей, выращенных на российских полях. Компания экспортирует продукцию на рынки 20 стран, включая Китай, Киргизию и Казахстан. Представлены были и жареные соленые подсолнечные семечки и орехи «Соломон-трейд» (округ Одинцово). Компания отправляет продукцию в более чем 35 стран, включая Канаду, ОАЭ и страны СНГ.

Свежей ноткой мероприятия стала дегустация мороженого торговой марки «Свитлогорье» от Дмитровского молочного завода. В ассортименте производителя представлена широкая палитра пломбиров — со вкусом ириса, шоколада, вишни, а также щербеты, фруктовые льды и другие виды мороженого.

Московская область 5-й год подряд удерживает лидерство в стране по производству данного вида продукции. В 2024 году подмосковные производители выпустили более 57,5% от общего объема мороженого в Центральном Федеральном округе и 18,1% от общероссийского объема, тем самым удерживая лидерство в стране. Так, за последний год объем производства вырос на 4% и составил 108,4 тыс. тонн. Мороженое было экспортировано в ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан и Азербайджан.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.