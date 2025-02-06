Логотип региональной программы «100% Подмосковье» получил товарный знак

Логотип региональной программы «100% Подмосковье» зарегистрирован в качестве товарного знака. Информация опубликована на сайте Роспатента . Теперь предприниматели, которые входят в реестр, могут использовать этот знак в качестве дополнительной маркировки, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Благодаря участию в программе «100% Подмосковье» предприниматели могут бесплатно продвигать свои бренды на выставках-ярмарках, размещать информацию на витрине инвестиционного портала Московской области, получать информационную поддержку, а также маркетинговые и иные услуги по популяризации бренда, по содействию в разработке маркетинговой стратегии, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и получении сертификатов соответствия. Также участники реестра смогут получить дополнительные баллы при участии в конкурсе на получение субсидий.

Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в Московской области. Одним из требований является регистрация товарного знака или подача заявки на его регистрацию, а также размещение информации о товаре на электронной торговой площадке или информационном ресурсе.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о программе можно на созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Подмосковья.

Ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.