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Логохаб Ozon в Подмосковье выйдет на 12 тыс крупногабаритных заказов в день

Компания Ozon теперь доставляет товары покупателям из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций девелопера и арендатора, в роли которого выступил маркетплейс, в реализацию проекта в Солнечногорске оценивается в 1 млрд рублей. Только в закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства Ozon инвестировал свыше 400 млн рублей.

После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тыс. крупногабаритных заказов в сутки. Запуск нового хаба сократил сроки доставки крупногабаритных товаров внутри региона.

Площадь оптово-распределительного центра Ozon составляет около 50 тыс. кв. м. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов — от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.