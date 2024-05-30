Логистический комплекс появится в Троицком округе Москвы по городской программе

По программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Троицк построят второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Проектом предусмотрено строительство логистического комплекса площадью не менее 110 тыс. кв. м.

«В результате реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет создано более двух тысяч рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2028 году. Объект будет входить в состав промышленного-логистического парка «Кувекино», где локализуются компании, осуществляющие обработку, сортировку и маркировку грузов», - уточнил Овчинский.

Ранее в рамках программы создания МПТ столица заключила с девелопером соглашение о возведении в составе промышленно-логистического парка «Кувекино» логистического комплекса площадью порядка 230 тыс. кв. м, где смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек.

«Ранее Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 49,7 га по адресу: район Троицк, вблизи деревни Кувекино», – прокомментировала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин подчеркнул, что создание новых мест приложения труда является одним из приоритетов градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов столицы. За двенадцать лет число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза.

Компания Parametr, которая является инвестором, реализует проект в форматах big box и light industrial, что подразумевает создание наиболее комфортных универсальных помещений для оказания комплексных логистических услуг.

«Часть промышленно-логистического парка «Кувекино» будет реализована в формате light industrial – это современные помещения для малого и среднего бизнеса, созданные специально для размещения логистики и легких производств. Хорошая транспортная доступность, удобное расположение в непосредственной близости от города между двумя крупными магистралями на востребованном южном направлении обеспечат высокий интерес к проекту», - заключил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.