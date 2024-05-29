Логистическая компания из Подмосковья повысит выработку

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Компания «Логистические Решения» из Дмитровского городского округа подвела промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». На предприятии состоялся день инфопланирования. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс контроля и отгрузки заказов. Рабочая группа, состоящая из сотрудников предприятия и экспертов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, определила проблемные места на этом участке и приступила к реализации улучшений.

Сейчас команда начинает этап внедрения, чтобы оценить эффект от производимых изменений. Цели предприятия в рамках реализации нацпроекта — сокращение времени протекания процесса на 11%, запасов незавершенного производства на 12% и увеличение эффективности деятельности сотрудников на 15%.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.