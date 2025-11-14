«Логично и ожидаемо»: экономист рассказала о введении технологического сбора

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая заявила, что введение технологического сбора в России выглядит как логичный и ожидаемый шаг в рамках импортозамещение и изменения структуры промышленности, сообщает RT .

«Важно, что сбор будет применяться выборочно, лишь в тех сегментах, где доля отечественных производителей остается незначительной», — отметила эксперт.

По ее словам, такая ситуация позволит воздействовать на самые уязвимые рынки точечно и минимизировать влияние на общую ценовую нагрузку.

Оправдан и изначальный фокус на отрасли радио и микроэлектронику: эти технологии являются критически важными для развития экономики. Также нововведение серьезно отразится на оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось о возможности введения в России технологического сбора — механизма, призванного активизировать прогресс национальной индустрии электронных устройств и их составных частей.

