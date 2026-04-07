Ликвидация шортов на $140 млн и нефть разогнали биткоин

Курс биткоина поднялся к отметке $69000 на фоне масштабной ликвидации коротких позиций и усиления волатильности на глобальных рынках, вызванной ростом цен на нефть, рассказали РИАМО аналитики.

Текущее движение во многом обусловлено техническими факторами, отметил главный аналитик Bitget Райан Ли.

«Рост биткоина до $69000 сопровождался ликвидацией коротких позиций более чем на $140 млн за считанные часы, что отражает сильный восходящий импульс, сформированный за счет ускоренного закрытия шортов», — заявил он.

По словам эксперта, динамика крупнейших криптоактивов указывает на восстановление внутренней структуры рынка.

«Ethereum сохраняет устойчивость вместе с биткоин, что свидетельствует о продолжающейся ротации капитала в основные цифровые активы на фоне улучшения краткосрочной рыночной динамики», — добавил Ли.

Текущая фаза отражает сочетание технического и макроэкономического давления, считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

«Мы наблюдаем классическую динамику short squeeze (коротких позиций — ред.), при которой ликвидации усиливают ценовое движение, однако фундаментально рынок остается чувствительным к макроэкономическим сигналам», — сказал эксперт.

По его оценке, роль энергетического фактора продолжает расти.

«Цены на нефть становятся ключевым каналом передачи инфляционных ожиданий и оказывают прямое влияние на стоимость ликвидности, что отражается на распределении капитала в криптоактивах», — добавил Некрасов.

При этом эксперт отметил признаки устойчивости рынка.

«Способность биткоин удерживаться на ключевых уровнях даже в условиях внешнего давления указывает на наличие структурного спроса и более сбалансированное использование кредитного плеча по сравнению с предыдущими циклами», — подчеркнул он.

Таким образом, текущий рост биткоина отражает не только техническую переоценку позиций участников, но и адаптацию крипторынка к более сложной макроэкономической среде.

