Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла на 36%

В период с января по сентябрь текущего года резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» были реализованы продукция и услуги на сумму более 104 млрд рублей, что на 36% больше показателей такого же периода прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что развитие высоких технологий в столице является одной из главнейших задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Особая экономическая зона „Технополис Москва“ — флагманская площадка для размещения таких производств. За счет значительных налоговых льгот для резидентов ОЭЗ предприятия увеличивают объемы выпускаемой продукции и наращивают мощности. Если в январе–сентябре 2020 года они реализовали продукцию на сумму 17,5 млрд рублей, то сегодня этот объем вырос более чем в 6 раз и превысил 100 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что лидерами стали предприятия микроэлектроники, выручка которых составила 39 млрд рублей.

Рост выручки в отрасли микроэлектроники связывают с активным замещением заграничных ПО и телекоммуникационных устройств российским оборудованием столичного производства.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, производители фотоники и микроэлектроники из Москвы являются лидерами в России, при этом свыше 40 предприятий данной отрасли находятся на зеленоградских площадках особой экономической зоны «Технополис» Москва.

«Благодаря преференциальному режиму столичной особой экономической зоны резиденты инвестируют в расширение своих производств, приобретение нового оборудования, научно-технические разработки и многое другое. С момента начала деятельности ОЭЗ „Технополис Москва“ компании-резиденты реализовали инновационные продукты и услуги на сумму 440 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

Также важной в стратегическом плане отраслью является производство медизделий, фармацевтической продукции и медицинского оборудования.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что суммарный объем обработки компаний медицинской индустрии превысил 36,6 млрд рублей.

«Положительная динамика в производстве критически важной для страны высокотехнологичной продукции обусловлена особым статусом резидента ОЭЗ „Технополис Москва“», — рассказал Дегтев.