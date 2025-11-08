Ликсутов: выпуск кабельно-проводниковых изделий в Москве вырос на 7,2%

С января по сентябрь 2025 года выпуск кабельно-проводниковых изделий в столице увеличился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня в кабельно-проводниковой промышленности работают около 20 предприятий столицы, где заняты примерно 3 тыс. специалистов. Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании увеличивают мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь 2025 г производство кабельно-проводниковых изделий выросло на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года», – рассказал Ликсутов.

Инновационные изделия московских кабельных заводов востребованы во многих отраслях промышленности, а также в энергетическом комплексе, транспортном, строительном, телекоммуникационном, космическом и других секторах.

«Правительство Москвы уделяет особое внимание развитию промышленности. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, налоговые преференции и другие инструменты, благодаря которым компании увеличивают выпуск продукции. Например, при поддержке столицы одно из предприятий планирует запуск нового кабельного завода в Москве общей площадью 33 тысячи квадратных метров», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Спецкабель» уже получил льготный инвестиционный кредит на создание нового производства при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Инвестор ранее привлек по сниженной процентной ставке около 3,2 млрд руб.

Московскому предприятию «Москабельмет» в 2022 году присвоили статус промкомплекса, что дает ему право на налоговые льготы. Сэкономленные средства будут направлены на модернизацию и расширение завода. Кроме того, номенклатура кабелей уже увеличилась на 10 тысяч позиций за счет разработки новых видов продукции, в том числе благодаря новой линейке судовых, нефтегазовых и кабелей управления. Устойчивость развития компании и ее растущий вклад в экономический сектор столицы подтверждаются показателями: по итогам 2024 г чистая выручка производителя достигла 51,6 млрд руб.