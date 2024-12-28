Ликсутов: выпуск электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем вдвое

По итогам текущего года выпуск вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем в два раза, сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, почти в 8 раз вырос выпуск ноутбуков, более чем в два раза — полупроводниковых приборов и их частей, а также электронных вычислительных машин, почти втрое вырос выпуск звуковых и видеоплат, печатных плат — на 8,8%.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития предприятий высокотехнологичных отраслей. В результате эффективного взаимодействия, предприятия укрепляют позиции на рынке и наращивают производство. Так, в январе–октябре 2024 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 108,9% увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий», — объяснил министр.

Известно, что наиболее востребованными оказались компьютеры и периферийное оборудование столичного производства, контрольно-измерительные и навигационные приборы, а также коммуникационное оборудование.

«Сейчас производством компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве занимаются почти 370 технологичных компаний. Они выпускают востребованную продукцию, которая сегодня пользуется спросом в столичном регионе и по всей стране. Это подтверждается устойчивым ростом объемов отгрузки — компании поставили заказчикам товаров более чем на 547 млрд рублей, что на 37,3% превышает показатели десяти месяцев прошлого года», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.